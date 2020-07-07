وزارة الصحة: تسجيل 3392 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 2017

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108.

في حين بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالات، بعد تسجيل 49 حالة.