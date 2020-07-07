السعودية اليوم / الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالحدود الشمالية تنظم اللقاء التعريفي الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد



عرعر 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

نظمت إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بمنطقة الحدود الشمالية أمس اللقاء التعريفي الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وذلك بمقر إدارة النادي الأدبي والثقافي بمدينة عرعر.

وتناول اللقاء أهداف الجمعية ودورها في المجتمع والتطلعات والحث على بذل خبرات المتقاعدين، إضافة إلى توزيع لائحة جمعية المتقاعدين على أعضاء مجلس الإدارة لمعرفة المواد الخاصة بعمل الجمعية والعمل بموجبها والاطلاع على مشروع (وفيت) الذي أطلقه أمير منطقة الحدود الشمالية وتفعيله لتمكين المتقاعدين وخدمتهم، كما ناقش اللقاء العمل على تصميم شعار جديد خاص بالجمعية والعمل على تأسيس فروع للجمعية في كل محافظة من محافظات المنطقة قبل نهاية عام 2020م ، ومخاطبة الجهات المختصة لمنح الجمعية أرضا لا تقل مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع للمبنى ومرافق تفي باحتياجات المتقاعدين ومتطلباتهم ونحوها.

// انتهى //

19:43ت م

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