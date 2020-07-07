السعودية اليوم / مدير تعليم الطائف يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة



الطائف 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي 9 مشروعات تعليمية جارٍ تنفيذها بالمحافظة، منها 6 مشروعات متعثرة، و 3 مشروعات أخرى عبارة عن فصول إضافية بمراكز طفولة مبكرة في مدارس ابتدائية قائمة للبنات، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 49 مليون ريال.

يأتي ذلك ضمن خطة الإدارة لمعالجة المشروعات المتعثرة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة التفقدية الميدانية مشروع الابتدائية التاسعة عشرة بحي الرويدف، ومشروع الابتدائية السادسة والعاشرة بالحوية ، ومشروع الثانوية السابعة للبنات، ومشروع الابتدائية الرابعة والأربعين للبنات، ومشروع ابتدائية عدي بن حاتم للبنين ، ومشروع الثانوية الثالثة والثلاثين للبنات بحي الشرفية ، ومشروعات الفصول الإضافية بمراكز الطفولة المبكرة بابتدائية الواسط الأولى وابتدائية ربوة رحاب وابتدائية رحاب.

واطلع اللهيبي بحضور مساعده للخدمات المساندة المهندس وسام حابس، وعدد من مهندسي الإدارة على مراحل العمل بتلك المشروعات ونسبة الإنجاز لكل مشروع، واستمع إلى شرح مفصل عن كل مشروع.

وأوضح اللهيبي أن الجولة تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد والوقوف على سير العمل، مؤكداً أن العمل يسير وفق ما خُطط له وفي المدة الزمنية المحددة، حيث حرصت الإدارة على معالجة المشروعات المتعثرة والانتهاء منها بما يحقق أهداف وزارة التعليم في التخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئات تعليمية جاذبة للطلبة تكون مجهزة بأحدث الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة.

وأشاد اللهيبي بجهود الخدمات المساندة بالإدارة وإدارة المباني على المتابعة اليومية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها ، حاثاً في الوقت ذاته الشركات المنفذة على الدقة في التنفيذ وتطبيق المواصفات والمعايير المطلوبة مع الالتزام بالمدة الزمنية لكل مشروع لتشغيلها والاستفادة منها في حينها لخدمة الطلاب والطالبات.

// انتهى //

19:41ت م

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