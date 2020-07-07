السعودية اليوم / الجزائر تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



الجزائر 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في الجزائر أن اللجنة أحصت 9 وفيات إضافية، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 968 وفاة، مشيراً إلى أن 210 مصابين غادروا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس إلى 12094 حالة.

// انتهى //

19:39ت م

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الجزائر 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الجزائر تسجيل 475 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي منذ ظهور الوباء في البلاد في شهر مارس الماضي إلى 16879 حالة.وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في الجزائر أن اللجنة أحصت 9 وفيات إضافية، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 968 وفاة، مشيراً إلى أن 210 مصابين غادروا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء من الفيروس إلى 12094 حالة.// انتهى //19:39ت م0215

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