السعودية اليوم / وزير الثروة السمكية يلتقي بنائب السفير الأمريكي ومسؤولة الوكالة الأمريكية للتنمية



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

بحث وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم مع نائب السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، والمسؤولة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيبيل سيجلر الجهود المتعلقة بدعم القطاع السمكي في اليمن .

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن اللقاء تطرق إلى ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق, خاصة في مجالات الجودة للمنتجات السمكية والأحياء البحرية، وتعزيز الرقابة البحرية لمواجهة الاعتداءات المتمثلة بالصيد غير المشروع في المياه اليمنية، وكذلك تحسين سبل العيش لدى العاملين في القطاع السمكي.

// انتهى //

19:36ت م

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