السعودية اليوم / الأردن تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا



عمّان 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالتين الجديدتين تعودان لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 12 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 929 حالة.

// انتهى //

19:27ت م

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عمّان 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1169 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالتين الجديدتين تعودان لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 12 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 929 حالة.// انتهى //19:27ت م0210

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