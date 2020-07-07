السعودية اليوم / باكستان تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الباكستانية اليوم 2691 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 77 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 4839 حالة وفاة .

وأضاف أن 134957 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2306 حالات في وضع حرج .

// انتهى //

18:26ت م

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إسلام آباد 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الباكستانية اليوم 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 234509 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان فبراير الماضي.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 77 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 4839 حالة وفاة .وأضاف أن 134957 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2306 حالات في وضع حرج .// انتهى //18:26ت م0196

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