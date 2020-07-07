السعودية اليوم / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز



الرياض 16 ذو القعدة 1441هـ الموافق 7 يوليو 2020م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

// انتهى //

18:07ت م

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