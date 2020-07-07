السعودية اليوم / لبنان تُسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 3139 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء على 1348، واستقرار عدد الوفيات على 36.

// انتهى //

18:06ت م

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بيروت 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد أُثبتت مخبرياً، 14 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و8 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1306 حالات.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 3139 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء على 1348، واستقرار عدد الوفيات على 36.// انتهى //18:06ت م0189

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