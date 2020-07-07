السعودية | بالأرقام.. خريطة حالات التعافي في المدن والمحافظات والمناطق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:43 مساءً, 7 يوليو 2020 م المناطق_الرياض تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 1120 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 154839 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

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