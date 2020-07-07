السعودية | الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 6:30 مساءً, 7 يوليو 2020 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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