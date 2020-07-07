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2020-07-07 الديوان الملكي : وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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