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نيوم تبني أكبر منشأة في العالم بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر
سينتج 650 طنًا من الهيدروجين صديق البيئة يوميًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وقّعت نيوم اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار لبناء أكبر منشأة حول العالم في نيوم تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إذ سيُنتج المشروع يوميًا 650 طنًا من الهيدروجين الخالي من الكربون.
حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي
بدأت نيوم خطواتها الأولى لتصبح لاعبًا أساسيًا في سوق الهيدروجين العالمي عبر دخولها في شراكة مع إير بروداكتس وأكوا باور، لبناء هذه المنشأة بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي، ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
الاستثمار الأول لـ نيوم في مجال الطاقة المتجددة
وتعد هذه الشراكة هي الاستثمار الأول لـنيوم في مجال الطاقة المتجددة الذي يعد أحد المحاور الرئيسية لـ نيوم، لتصبح رائدة في سوق الهيدروجين العالمي، ومما يميز هذا الاستثمار كذلك هو وجود شريك دولي متمثلًا في إير بروداكتس الأمريكية، وشريك وطني وهو مجموعة أكوا باور.
الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون
وسيتخذ المشروع الذي سيكون مملوكًا بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة، من نيوم في المملكة العربية السعودية مقرًا له، وبحلول عام 2025 سيصبح جاهزًا لإنتاج الهيدروجين، ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، ليُستخدم كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات، كما سينتج نحو 650 طنًا من الهيدروجين الأخضر يوميًا، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنويًا.
وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة غيغاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والتخزين، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية «thyssenkrupp» ، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية «إير بروداكتس» المثبتة في هذا المجال، وإنتاج «الأمونيا الخضراء» باستخدام تقنية «Haldor Topsoe.»
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