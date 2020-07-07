إنستقرام يطور ميزة هدفها اقتراح من يستحق الحظر على حسابك

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عادةً ما توصي معظم منصات التواصل الاجتماعي بمن قد نرغب في الاتصال به أو إضافته لقائمة الأصدقاء مثل فيسبوك، لكن منصة إنستقرام تطور ميزة جديدة مخالفة لذلك، إذ ستقترح عليك قريبًا الحسابات التي تستحق الحظر.

شرح الميزة الجديدة من إنستقرام:

ويعمل التطبيق المملوك لشركة فيسبوك على تطوير ميزة جديدة ستوفر لك قائمة بالمستخدمين الذين لا تريد متابعتهم، وهو هنا لن يختار أفرادًا عشوائيين، بل سيبحث، بناءً على البيانات المتاحة، عن المستخدمين الذين قمت بحظرهم بالفعل على فيسبوك أو ماسنجر أو واتس آب.

فإذا قمت بحظر جهة اتصال ما عبر فيسبوك على سبيل المثال، وكانت هذه الجهة تمتلك حسابًا على إنستقرام، فسيوصي لك التطبيق بإضافته إلى قائمة الحظر أيضًا.

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وبحسب موقع ديجيتال إنفورميشن وورلد، ستكون الميزة متاحة بمجرد أن يدمج فيسبوك تطبيق الدردشة الخاص به، ماسنجر Messenger، إلى تطبيق إنستقرام.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت تقارير إلى أن الشركة تطور ميزة دمج ماسنجر مع إنستقرام، حيث يمكن للمستخدمين أن يروا خيار احصل على ماسنجر عبر إنستقرام Get Messenger in Instagram في إعدادات التطبيق، وهذه الميزة تمكنك من عرض محادثات رسائل إنستقرام عبر ماسنجر.

ولازالت الإضافات الجديدة قيد التطوير، ومن غير المعروف التوقيت المحدد لطرحها أمام الجمهور.

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