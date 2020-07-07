متحدث الصحة: العزل المنزلي غير ضروري بعد الخروج من المستشفى

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا يلزم العزل المنزلي بعد الخروج من المستشفى لمن تعافى من فيروس كورونا، لأن المريض لا يخرج إلا بعد التأكد من تحول الحالة إلى سلبية لضمان عدم نقل العدوى للآخرين.

تطبيق البروتوكولات العلاجية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن البروتوكولات العلاجية المستخدمة الآن تساعد على تحسن الحالة الصحية ولا يمكن ربط العلاج المستخدم بحالات الوفاة، مشيرًا إلى أن عدد حالات الوفاة مستقر ولا تزيد بل هي نتيجة لحالات محتجزة منذ فترة طويلة.

فحص مليوني حالة في المملكة

وأكد متحدث الصحة أن الفحوصات مستمرة وأن المملكة تقوم بثلاث أضعاف الفحوصات المعتمدة في باقي دول العالم لأن الفحوصات تحد من انتشار الفيروس حيث تقوم المملكة يوميًا بفحص أكثر من 60 ألف حالة، وبلغ عدد الفحوصات منذ انتشار الجائحة أكثر من مليوني فحص.

Advertisements

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وشددت وزارة الصحة على أن الحذر واجب خاصة لكبار السن، فعلى الرغم من عدم ظهور بعض الأعراض على بعض المصابين إلا أن ذلك لا يعني عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لأن الأعراض تختلف من شخص لآخر، كما أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن ارتفاع حالات الإصابة في الأيام الماضية يرجع إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا المزيد من ارتفاع الإصابات.

عدد حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (5205) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (154839) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (60252) حالة، من بينها (2268) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (154839) حالة، توفي منهم (2017) حالة.

المزيد

جديد الأخبار