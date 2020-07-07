فيديو.. متحدث الصحة يكشف لـ”المواطن” إجراءات مجابهة كورونا في المدن السياحية

2020-07-07

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - الرياض

كشف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن إجراءات مجابهة فيروس كورونا في المدن السياحية التي شهدت عودة كبيرة للسياح والمتنزهين بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها ورفع منع التجول بشكل تام.

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تطبيق البروتوكلات الصحية

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول مدى قدرة المنشآت الطبية على استيعاب الزيادة في حالات كورونا بهذه المدن إن أجهزة الدولة في كافة المدن والمناطق لديها القدرة والجاهزية على التعامل مع أية حالات يتم اكتشافها لكن الأهم هو التقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية.

وأضاف متحدث الصحة أن الأهم من ذلك أن نعود بحذر ونطبق البروتوكولات الصحية والتقيد بالسلوكيات الصحية.

عدد حالات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تعافي (5205) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (154839) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (60252) حالة، من بينها (2268) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (154839) حالة، توفي منهم (2017) حالة.

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