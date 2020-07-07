84 حالة كورونا جديدة بجازان وأبو عريش تتصدر بـ29 إصابة

2020-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 84 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 6 إصابات، وأبو عريش 29 إصابة، وبيش 16 إصابة، وصامطة 13 إصابة، والعيدابي 6 إصابات، وصبيا 3 إصابات، والدرب إصابتين، والدائر إصابتين، وفرسان إصابتين، والحرث إصابتين، والعارضة إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 48 حالة شفاء.

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إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3000 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2154 حالة، وبلغ عدد الوفيات 34 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 812 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3392 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 217108 إصابات، وبلغ عدد حالات التعافي 154839 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2017 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 60252 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2268 حالة.

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