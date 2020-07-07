شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تهديدات إيرانية خطيرة.. هل تشتعل مواجهة عسكرية في الخليج؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٤ مساءً (أخبار الخليج 365)

وجه قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، تهديدات عسكرية لسلطنة عمان ودول الخليج العربي.وقال "تنغسيري" إن بلاده لديها "مدن عائمة"، وأنظمة صاروخية "تحت الأرض" بطول الساحل الإيراني، تغطي منطقة الخليج وبحر عُمان.

واعتبر "تنغسيري" في مقابلة مع صحيفة "صباح صادق" الأسبوعية الإيرانية، نُشرت الأحد، أن إيران تعد "كابوس أمريكا" في منطقة الخليج.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأضاف: "يعرف عدونا أن هناك مُدنًا عائمة تحت الأرض (تابعة) للجيش والحرس الثوري في جميع أنحاء ساحل الخليج، لكن معلوماته ليست دقيقة، يمكنني قول شيء آخر، هو أننا في كل مكان في الخليج وبحر عمان".

وتابع "تنغسيري": "في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كما هو الحال في المجال الجوي. لدينا مدن عائمة تحت الأرض وصواريخ (مُوجهة) من الشاطئ إلى البحر.. وسنعرضها كلما رأى كبارنا (ذلك) مناسبًا".

وأشار "تنغسيري" إلى أن إيران شكلت "تعبئة بحرية على طول الساحل البالغ طوله 2200 كيلومتر"، وذلك بقوة قوامها أكثر من 23 ألف جندي.وكشف المسؤول الإيراني أن القوة البحرية للحرس الثوري تمتلك في الوقت الحالي قاعدتين بحريتين مستقلتين على بحر عمان، في منطقتي جاسك وتشابهار.

وأوضح: "ساحلنا كله مُسلح، وتم تعزيز جميع مدن الجيش والحرس الثوري تحت الأرض بأنظمة دفاعية مختلفة على جميع السواحل الجنوبية، والساحل مسلح بالكامل".

وقال "تنغسيري" إن طهران تقوم بمتابعة استخباراتية كاملة لمنطقة الخليج، وأن "كل سفينة، من بداية دخولها عبر مضيق هرمز حتى خروجها، نحن نعلم بالضبط مكانها، وما تفعله، وهي في مرمانا المباشر.. صواريخنا لديها مدى كبير".

واعتبر مراقبون أن تصريحات قائد البحرية الإيرانية رسالة تهديد إلى دول الخليج العربي والتي تنتشر فيها قواعد عسكرية للقوات الأمريكية.

وكان موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي كشف مؤخرًا أن سلطنة عمان تبحث زيادة ميزانيتها الدفاعية بأكثر من مليار دولار العام المقبل بناءً على توصية نائب رئيس الوزراء العماني للدفاع "شهاب بن طارق" للسلطان "هيثم بن طارق آل سعيد".

وأوضح الموقع الاستخباراتي نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ الإضافي لحماية الساحل العماني عبر شراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة كشف عن التهديدات تحت الماء إضافة إلى شراء ذخائر موجهة بدقة من نوع (PGMs) وصواريخ مضادة للسفن و"جو-جو" و"جو-أرض" لصالح القوات البحرية والجوية.





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