شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «فيصل القاسم» يكشف عن عودة وشيكة لنجل الرئيس المخلوع وتوليه الحكم خلفاً لوالده .. شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٠ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

كشف المذيع بقناة " الجزيرة" فيصل القاسم، عن عودة وشيكة لنجل رئيس عربي مخلوع ، إلى بلده وتوليه مقاليد الحكم فيها خلفا لوالده.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

طعنة إماراتية جديدة في ظهر السعودية.. شاهد تفاصيلها وطريقتها!

فيديو.. شاهد كيف كانت ردة فعل شقيق رامز "ياسر جلال" في برنامج "رامز مجنون رسمي".. ولماذا ألغت MBC بث الحلقة!

شمس الكويتية في حفلة رقص صاخبة.. شاهد كيف استعرضت مفاتنها بشكل فاضح (فيديو)

تركيا ترعب مستشار "محمد بن زايد".. نشر معلومة خطيرة ثم حذفها على الفور (شاهد)

تعرف على 5 مشروبات طبيعية ورخيصة الثمن تحميك من السرطان ومن السموم القاتلة

تهديدات إيرانية خطيرة.. هل تشتعل مواجهة عسكرية في الخليج؟

شاهد.. أول رد سعودي على تسريبات خيمة القذافي ومؤامرته الخبيثة ضد المملكة

موقف محرج لرئيس فرنسا بسبب سيارته الخاصة

Advertisements

الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. والحزن يعم السعودية .. والامير سطام ينشر بيان النعي (شاهد)

شاهد .. أمل الشهراني تظهر تفاصيل جسمها بالكامل وهي ترقص على البحر (فيديو)

«مايان السيد» تنهار بعد تعرضها للتحرش وتقول : أنا مش حاسة بأمان (فيديو)

شاهد الفنانة السورية التي سحرت الجمهور بإطلالتها الجديدة (صور)

فيديو.. وصية الملك الراحل عبدالله بفعل هذا الشيء مع الأمير محمد بن سلمان؟

عاجل.. قطر تفاجئ الجميع ببراءة "محمد بن سلمان" من قتل خاشقجي وتكشف من هو القاتل الحقيقي.. صورة

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

وأكد فيصل القاسم في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن هناك محاولة لتنصيب سيف الإسلام القذافي ، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، رئيساً على الليبيين .

وقال:" إذا صدقت الأخبار الواردة من ليبيا أن هناك محاولة لتعويم سيف الاسلام القذافي وتنصيبه رئيساً على الليبيين، فهذه كارثة إذا قبل بها الليبيون، لا بل تضع الف إشارة استفهام على الثورات من أساسها"

واضاف متسائلا "هل يعقل ان تقبل الشعوب بعودة أبناء الطواغيت بحجة أنهم الوحيدون القادرون على لم شمل البلاد"؟!.

وختم :"تصوروا بعد سنوات يترشح ابن بشار الاسد ويفوز برئاسة سوريا بعد كل ما فعله ابوه بسوريا والسوريين. إذا حدث أي شيء من هذا القبيل في ليبيا او سوريا او غيرها، فلا يسعنا إلا أن نقول: هيك مظبطة بدها هيك ختم".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام