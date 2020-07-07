شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تركيا ترعب مستشار "محمد بن زايد".. نشر معلومة خطيرة ثم حذفها على الفور (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٥ مساءً (أخبار الخليج 365)

أكد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الاثنين، مسؤولية بلاده عن الهجوم الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس الليبية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

طعنة إماراتية جديدة في ظهر السعودية.. شاهد تفاصيلها وطريقتها!

فيديو.. شاهد كيف كانت ردة فعل شقيق رامز "ياسر جلال" في برنامج "رامز مجنون رسمي".. ولماذا ألغت MBC بث الحلقة!

شمس الكويتية في حفلة رقص صاخبة.. شاهد كيف استعرضت مفاتنها بشكل فاضح (فيديو)

«فيصل القاسم» يكشف عن عودة وشيكة لنجل الرئيس المخلوع وتوليه الحكم خلفاً لوالده .. شاهد من يكون

تعرف على 5 مشروبات طبيعية ورخيصة الثمن تحميك من السرطان ومن السموم القاتلة

تهديدات إيرانية خطيرة.. هل تشتعل مواجهة عسكرية في الخليج؟

شاهد.. أول رد سعودي على تسريبات خيمة القذافي ومؤامرته الخبيثة ضد المملكة

موقف محرج لرئيس فرنسا بسبب سيارته الخاصة

Advertisements

الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. والحزن يعم السعودية .. والامير سطام ينشر بيان النعي (شاهد)

شاهد .. أمل الشهراني تظهر تفاصيل جسمها بالكامل وهي ترقص على البحر (فيديو)

«مايان السيد» تنهار بعد تعرضها للتحرش وتقول : أنا مش حاسة بأمان (فيديو)

شاهد الفنانة السورية التي سحرت الجمهور بإطلالتها الجديدة (صور)

فيديو.. وصية الملك الراحل عبدالله بفعل هذا الشيء مع الأمير محمد بن سلمان؟

عاجل.. قطر تفاجئ الجميع ببراءة "محمد بن سلمان" من قتل خاشقجي وتكشف من هو القاتل الحقيقي.. صورة

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

وقال "عبد الله"، في تغريدة له عبر "تويتر"، الأحد، إن "الإمارات لقّنت تركيا الدرس الذي تستحق نيابة عن كل العرب الشرفاء". في إشارة إلى قصف قاعدة الوطية، التي تسيطر عليها قوات حكومة "الوفاق الوطني" ليل السبت/الأحد.

وأثارت تغريدة "عبد الله" جدلًا واسعًا، لا سيما أن أي جهة لم تتبن هذا القصف، مما اضطره إلى حذفها على الفور؛ نظرًا لأنها تورّط الإمارات في مواجهة دبلوماسية وعسكرية مع تركيا.

وسخر مغردون من حذف الاكاديمي الإماراتي تغريدته بهذه السرعة، وكتب أحدهم: "إذا لم تكن تملك قوة فلا تتعنتر..لأنك قد تتعتر..لا تتبنى فعلًا ليست لك القدرة على تحمل عواقب ردة الفعل عليه.. قد تملك لسانًا حادًّا في الشتم.. فهل تملك وجهًا قاسيًا يستحمل الصفعات".

والأحد، قال المتحدث باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو، إن "قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف جوي غادر نفّذه طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب (خليفة) حفتر".





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام