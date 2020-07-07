شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التجارة البريطانية تعلن إعادة منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت وزارة التجارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إعادة منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة. أعلنت وزارة التجارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إعادة منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة. وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون فيما يتعلق بقرارات منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة. وأكدت وزارة التجارة البريطانية أن الحكومة اتخذت عدة قرارات بشكل قانوني صحيح، فيما يتعلق بالتصدير إلى المملكة، الأمر الذى يدفعها للسماح مجددًا بإعادة منح تراخيص التصدير إلى المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة البريطانية تعلن إعادة منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.