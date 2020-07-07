شكرا لمتابعة خبر عن حائل تسجل 6 حالات تعاف بعد غياب أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ست حالات تعاف من فيروس كورونا المستجد في منطقة حائل، وذلك بعد غياب حالات التعافي عنها لمدة أسبوع.

وسجلت حائل، 144 حالة إصابة جديدة اليوم، توزعت كالآتي: 109 حالات في مدينة حائل، 16 حالة في محافظة بقعاء، 10 حالات في محافظة الشملي، 4 حالات في محافظة الشنان، حالتان في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة السليمي، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 2152 حالة، منها 1514 حالة نشطة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.