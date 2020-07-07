شكرا لمتابعة خبر عن عقد تسوية لصالح ورثة عامل متوفى بـ 871 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقدت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تسوية لصالح ورثة عامل عربي بمبلغ يُقدر بـ 871 ألف ريال.

وأوضحت الإدارة، أن التسوية جاءت بعد عقد عدة جلسات تم خلالها مناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل وإثبات استحقاقات العامل المتوفى الناتجة عن العلاقة العمالية.

وأشارت إلى أن الطرفين اقتنعا بالصلح والمتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدعي المبلغ المستحق.

وأكد الفرع، أن المدعي يُمكنه رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً عبر الخدمات الالكترونية للوزارة، وكذلك تحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً عن بعد.