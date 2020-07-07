الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف عن عمل فني وطني جديد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، قرب طرح عمل فني وطني جديد. أعلن الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، قرب طرح عمل فني وطني جديد. وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن العمل سيكون بعنوان الوطن الأعز. وأكد أن جميع من يشارك في العمل من الشباب ما عدا كاتب القصيدة وملحنها.

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