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عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن عناصر يجب توفرها في الفاتورة الضريبية؛ مؤكدة على ضرورة التأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن من بين تلك العناصر: اسم المتجر، التاريخ، الرقم الضريبي، ضريبة القيمة المضافة، بينما يمكنكم التبليغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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