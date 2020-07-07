شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد بديع لسيول وأمطار غرب هروب بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أظهر مقطع فيديو السيول والأمطار التى شهدتها أجزاء من محافظة هروب بمنطقة جازان اليوم، الثلاثاء. أظهر مقطع فيديو السيول والأمطار التى شهدتها أجزاء من محافظة هروب بمنطقة جازان اليوم، الثلاثاء. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت اليوم باستمرار هطول الأمطار على المحافظة حتى الساعة الثامنة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشهد بديع لسيول وأمطار غرب هروب بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.