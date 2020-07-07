شكرا لمتابعة خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين بشدة اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، اغتيال الباحث السياسي والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي من قبل مجموعة مسلحة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وعبرت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب العراق ولذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان ، داعية الحكومة العراقية إلى الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت الأمانة العامة مجددًا ، وقوفها وتضامنها مع جمهورية العراق في تصديها للعنف وفي جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار.