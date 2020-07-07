شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدكتور جلال العويس يكشف مدى استعداد عسير لاستيعاب حالات الإصابة المتزايدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، أن المسؤولين ملتزمون بالعمل على زيادة الأسّرة الخاصة بالعناية المركزة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا، أنه يجب علينا ألا نُعرّض أقربائنا على هذه الأسرة، قائلا: " لا يرغب أحد منا في رؤية أحد أقربائه على أسرّة العناية المركزة ".

وتابع: " الدعم اللامحدود كانت التوجيهات بزيادة السعة السريرية للعيادات المركزة في جميع مناطق المملكة، و زيد حجم السعة ٣٠٪ في ٣ أشهر فقط " .

Advertisements

وأكد أن مرضى العنايات المركزة لا يزال 65% إلى 75% منهم على أجهزة التنفس الصناعي، والنسبة الأكبر تكون لدى الفئة العمرية الأكثر خطورة.

وأفاد أن المنحنى في نسب إشغال العناية المركزة في اتجاه المنخفض، ونسب التشافي عادة تبدأ من 10%، مؤكدًا أن منطقة عسير تخضع إلى تقييم يومي عن مؤشرات ضبط غرف العناية المركزة، وبالتالي لدينا أجهزة إنذار مبكر لإعادة توزيع الموارد في المناطق وفقًا للحاجة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.