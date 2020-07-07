شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 5205 حالة تعافي ليصل إجمالي المتعافين إلى 154839 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 49 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2017 حالة وفاة.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن خدمات عيادات "تطمن" لا تزال مستمرة وفي اتساع دائم، لافتًا إلى أن الوصول السريع إلى عيادات تطمن يقلل المضاعفات وحدة المرض، فيما من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).

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