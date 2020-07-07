شكرا لمتابعة خبر عن "الصحه" تنبه بنصائح هامة لتعزيز المناعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء نصائح هامة لتغيير العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات صحية تعزز المناعة .

وأكدت الصحة أن التقليل من الأغذية والمشروبات المحتوية على نسب عالية من الدهن، والسكر، والملح، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، و أمراض القلب .

كما نبهت في انفوجرافيك توعوي على النصائح التالية :

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1- اختيار الفواكهة كوجبات خفيفة يومياً.

2- استبدال المشروبات السكرية والغازية بالماء .

3- استبدال الدهون المهدرجة والمشبعة والدهون غير المهدرجة .

4- الإعتماد على الحبوب الكاملة كالأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض .