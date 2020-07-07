شكرا لمتابعة خبر عن معلومات عن حياة الأمير الراحل خالد بن سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقل الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، إلى رحمة الله، مساء اليوم الثلاثاء.

والأمير الراحل هو الابن التاسع لثاني ملوك المملكة الملك سعود "رحمه الله"، وقد وُلد في مكة المكرمة عام 1345هـ الموافق 1925 م.

وتلقى الأمير خالد بن سعود، دروس المرحلة الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في العاصمة الرياض.

وتخرج "رحمه الله" من المتوسطة عام 1358هـ الموافق 1938، ثم تخرج من الثانوية عام 1362هـ الموافق 1942 م، كما تخرج من جامعة هابيرت عام 1368هـ الموافق 1948.

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وعن حياته العملية، فقد تم تعيينه مساعدًا لوالده في شؤون مكتبته فور عودته من الخارج وذلك حتى عام 1374هـ الموافق 1955.

ثم تولى منصب مستشار الملك سعود، ثم رئاسة الحرس الوطني عام 1956 لمدة ثلاثة أعوام حتى تنازل عنها لأخيه سعد.

وفي عام 1959، تولى "رحمه الله" منصب مدير جامعة الملك سعود حيث تحولت في عهده إلى جامعة الرياض، وظل مديراً لها حتى العام 1969 م.

كما تولى منصب وكيل محافظة ينبع في الفترة بين عامي 1389 و1413هـ، وتقاعد في عمر الـ69عامًا، حتى وفاته عن عمر ناهز الـ95 عاماً.