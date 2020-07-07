شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد موسم سهيل ويؤكد: الأيام الفاصله قبله أحر أيام السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية حلول موسم سهيل بعد43 يوم .

وقال " الزعاق " في فيديو على حسابه الرسمي ان هذه الأيام المتبقية تعتبر احر أيام العام ، وان موسم سهيل سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية الجديدة وهذا الحدث لا يتكرر إلا كل 33عام بالتقريب .

وأكد "الزعاق " ان الأيام الفاصلة حتى موسم سهيل لن تشهد زراعة جديدة نظراً لإشتداد الحرارة في باطن الأرض .

كما أكد ان الحرارة ستمتد حتى منتصف شهر محرم هذه السنة ، وتبدأ برودة آخر الليل من منتصف محرم .