شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد موسم سهيل ويؤكد: الأيام الفاصله قبله أحر أيام السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية حلول موسم سهيل بعد43 يوم .
وقال " الزعاق " في فيديو على حسابه الرسمي ان هذه الأيام المتبقية تعتبر احر أيام العام ، وان موسم سهيل سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية الجديدة وهذا الحدث لا يتكرر إلا كل 33عام بالتقريب .
وأكد "الزعاق " ان الأيام الفاصلة حتى موسم سهيل لن تشهد زراعة جديدة نظراً لإشتداد الحرارة في باطن الأرض .
كما أكد ان الحرارة ستمتد حتى منتصف شهر محرم هذه السنة ، وتبدأ برودة آخر الليل من منتصف محرم .
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