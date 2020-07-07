بالفيديو.. أمطار غزيرة على بهر الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): شهد مخطط بهر بمنطقة الباحة هطول امطار غزيرة اليوم الثلاثاء . شهد مخطط بهر بمنطقة الباحة هطول امطار غزيرة اليوم الثلاثاء . وأظهر مقطع فيديو السماء الغائمة مع هطول الأمطار على الطريق بينما كانت حركة المرور شبه منعدمة . وكانت " الأرصاد" قد حذرت اليوم من تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .

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