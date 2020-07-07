شكرا لمتابعة خبر عن عضو بـ«الشورى»‏ يقترح آلية للحد من التستر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترح عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، اليوم الثلاثاء، آلية للحد من محاولات التستر التي يقوم بها البعض مع بعض الوافدين المخالفين.

وأوضح فهد بن جمعة، أن تلك الآلية تشمل: إلغاء الكفيل، وتحديد مدة الإقامة ٢-٣ سنوات، فضلًا عن إلزام أصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.