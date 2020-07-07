عضو بـ«الشورى»‏ يقترح آلية للحد من التستر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اقترح عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، اليوم الثلاثاء، آلية للحد من محاولات التستر التي يقوم بها البعض مع بعض الوافدين المخالفين.
وأوضح فهد بن جمعة، أن تلك الآلية تشمل: إلغاء الكفيل، وتحديد مدة الإقامة ٢-٣ سنوات، فضلًا عن إلزام أصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.
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