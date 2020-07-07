شكرا لمتابعة خبر عن النمر: فيتامين ب 12 ليس علاجاً سحرياً لكل دوخة وتعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن فيتامين ب 12 ليس علاجاً سحرياً لكل دوخة وتعب.
وشدد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة اثبات العلاقة السببية بينه وبين المرض قبل تناوله.
وأكد أنه من غير المعقول أن يأخذ الشخص علاجاً بدون أن يعرف سبب صرفه له، وتشخصيه، والخطة العلاجية لحالته.
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