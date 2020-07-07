شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول حساب ضريبة الـ 15 % قبل أو بعد خصومات العروض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الثلاثاء كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة الضريبية في حال العروض الترويجية . كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم الثلاثاء كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في الفاتورة الضريبية في حال العروض الترويجية . وأكدت ان ضريبة القيمة المضافة الـ 15 % يتم حسابها على المنتج الداخل في العرض بعد الخصم اي ان سعر العرض يكون شامل الضريبة ، وأرفقت فاتورة توضيحية بمثال على منتج .

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