شكرا لمتابعة خبر عن 7 أنشطة لتقديم خدمات المياه بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، حددها نظام المياه، حيث تتولى الوزارة إعداد واعتماد الخطط التطويرية لمصادر المياه.

وأوضحت الوزارة، أنها تشمل: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة الصحية والمنقاة والمعالجة، أنشطة الصرف الصحي والصناعي، أنشطة طرح مشاريع محطات التحلية والتنقية والمعالجة، نشاط إنتاج للاستخدام الحضري أو الصناعي، نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نشاط تنمية مصادر المياه بهدف استدامة الموارد؛ فضلًا عن نشاط تقديم الخدمة: وتتضمن أنشطة تحلية المياه تنقيتها، ومعالجتها؛ حيث تتولى " الوزارة"

إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.