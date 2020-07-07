شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بداية هطول الأمطار شمال أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):كشف مقطع فيديو، عن بداية هطول الأمطار، اليوم الثلاثاء، في آل معتق شمال مدينة أبها.
وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بعسير النقيب محمد السيد، قد أوضح إن الأمطار التي هطلت، شملت مدينة أبها والسودة والمجادرة وكانت الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.
وحذر النقيب السيد المتنزهين والأهالي والمقيمين من القرب من بطون الأودية خصوصا مع الأمطار، وطالبهم باتباع تعليمات وإرشادت الدفاع المدني، وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف مع أهمية اتباع وسائل السلامة.
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