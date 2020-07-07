حددها النظام.. البيئة: 7 أنشطة لتقديم خدمات المياه بالمملكة

الوزارة تتولى إعداد واعتماد الخطط والبرامج

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن نظام المياه حدد 7 أنشطة لتقديم خدمات المياه بالمملكة، وتتولى الوزارة إعداد واعتماد الخطط التطويرية لمصادر المياه. ونشرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا، بيّنت من خلاله أن الأنشطة السبعة تشمل التالي: أولًا: نشاط تقديم الخدمة.. ويتضمن أنشطة تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها. ثانيًا: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة والمعالجة. ثالثًا: أنشطة مياه الصرف الصحي والصناعي. رابعًا: أنشطة طرح مشاريع محطات التحلية والتنقية والمعالجة. Advertisements خامسًا: نشاط إنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي. سادسًا: نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية. سابعًا: نشاط تنمية مصادر المياه بهدف استدامة الموارد. وتتولى الوزارة إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها ومعالجتها، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. اقرأ أيضًا: وزير البيئة: أحكام نظام المياه ستُطَبَّقُ على الجميع في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة

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