نجل حميدان التركي: 3 خيارات أمام لجنة الإفراج المشروط

كشف نجل طالب الدكتوراه المبتعث حميدان التركي المسجون بالولايات المتحدة، عن ثلاثة خيارات لوالده، أمام لجنة جنة الإفراج المشروط «البرول» التي تنظر ملفه اليوم الثلاثاء.

وقال تركي حميدان التركي –عبر حسابه بتويتر- إن الخيارات المتاحة أمام اللجنة، هي:

أولًا: قبول طلب الإفراج المشروط.

ثانيًا: رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.

ثالثًا: رفض طلب الإفراج المشروط نهائيًّا، وإكمال مدة المحكومية القصوى «مدى الحياة».

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وكان نجل حميدان التركي ذكر في وقت سابق، أنه بعد عام من التأجيل يقف والده اليوم أمام لجنة الإفراج المشروط «البرول»، والتي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته «٨ سنوات إلى مدى الحياة»، طالبًا بالدعاء لوالده.

واعتقل حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنّه رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن.

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