بدءًا من 1 ذي الحجة.. المرور يستأنف الضبط الآلي للمخالفات ويدعو ملّاك المركبات للتحقق من أنظمة ولوائح التأمين والسريان

بعد زوال الظروف الاستثنائية التي علّقت نشاط خدمات التسجيل
دعت الإدارة العامة للمرور ملّاك المركبات للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سارٍ للمركبة، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا، بدءًا من 1 ذي الحجة 1441هـ.
جاء ذلك حسبما صرّح المتحدث المتحدث باسم الرسمي للإدارة العامة للمرور الذي أكد أن تلك الدعوة تأتي نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت لتعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها؛ حيث تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدي مركز المعلومات الوطني.
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