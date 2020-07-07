بالصور.. إزالة تعديات بمساحة 14400 على أراضٍ حكومية في بيش

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات في محافظة بيش بمنطقة جازان عددًا من التعديات تقع شمال وجنوب المحافظة على مساحة تبلغ 14400 متر مربع تقريبًا.

وشملت الإزالة بعض الأراضي في مركز الخلاوية وقرية المدرك، بحضور رئيس مركز الخلاوية وأعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات بمحافظة بيش.

وأوضح محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة أن لجنة التعديات أزالت التعديات التي أُحدثت على أراضٍ عامة، وشملت أحواشًا ومبانٍ ومزارع، وسلمت الأراضي للبلدية والزراعة بمحافظة بيش.

وأكد المحافظ الاستمرار في مراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير، وتطبيق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث في تلك المواقع، وفق توجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الامير محمد بن عبدالعزيز.

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وبيَّنت لجنة التعديات في محافظة بيش أن من يتعاون معها، ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالته فإن اللجنة ستراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.

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