الهلال الأحمر يباشر حريق فندق في شرق الرياض ينتج عنه 22 إصابة

باشرت 9 فرق إسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض صباح يوم الثلاثاء حادث حريق بأحد الفنادق بشرق بالرياض والذي نتج عنه 22 إصابة. وقال المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 10:18 بوجود حريق في أحد المصانع من الدفاع المدني، وتم توجيه 9 فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال 7 دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، إضافة لـ 3 فرق إسعافية داعمة من جهات صحية أخرى، وتبين وجود 22 إصابة منها 20 حالة إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع ورفضت النقل، فيما تم نقل حالتين متوسطة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني. وبعد التأكد بعدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادة الفرق الإسعافية لمواقعها بعد إنتهاء الحدث عند الساعة 13:00 ظهراً.

وطالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية وتأخر وصولها بسبب هذه الممارسات الغير مسؤولة.