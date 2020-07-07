الهلال الأحمر يباشر حريق فندق في شرق الرياض ينتج عنه 22 إصابة

وطالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى يتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية وتأخر وصولها بسبب هذه الممارسات الغير مسؤولة.
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