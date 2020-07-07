المرور يدعو ملاك المركبات للتحقق من سريان التأمين وضبط المخالفات بداية ذوالحجة

صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظرا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، حيث تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة، بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببا في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلية والمقرر في بداية ذي الحجة.



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