المسند يوضح دقة درجة الحرارة الخارجية في السيارة

تداول عدد من المغردين عداد درجة الحرارة بالسيارة، والذي أكد البعض أنه غير دقيق مقارنة بالأجهزة الدقيقة الأخرى. من جهته، قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، عن تساؤل الكثير عن مدى الاعتماد على مقياس الحرارة الخارجية في السيارة، قائلاً إنه يُعتمد عليه نسبياً أثناء سير السيارة، ونتيجته قريبة من الواقع، وقد تتفق مع نتائج محطة الأرصاد العلمية أحياناً، وقد تختلف ‏لمؤثرات خارجية، لأن ‏الحساس يقيس درجة حرارة هواء الطريق ومحيطه، وعليه فقد تزيد درجة الحرارة المقاسة بالسيارة عن درجة الهواء ‏الحقيقي، خاصة في الزحام، ومتوسط الاختلاف ‏قد يصل إلى أكثر من درجتين مئويتين أحياناً، خاصة في فصل الصيف.‏

وعن جهاز قياس درجة الحرارة يقول "المسند" إنه يكون غالباً في مقدمة السيارة خلف الصدام الأمامي من جهة السائق أو خلف الشبك الأمامي، وصُنع بطريقة تجنبه ‏التأثر بدرجة حرارة محرك السيارة، ولا سرعة الرياح عندما تتحرك السيارة، وهو يقيس درجة حرارة الطريق وما حوله بالدرجة الأولى.