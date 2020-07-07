المسند يوضح دقة درجة الحرارة الخارجية في السيارة

وعن جهاز قياس درجة الحرارة يقول "المسند" إنه يكون غالباً في مقدمة السيارة خلف الصدام الأمامي من جهة السائق أو خلف الشبك الأمامي، وصُنع بطريقة تجنبه التأثر بدرجة حرارة محرك السيارة، ولا سرعة الرياح عندما تتحرك السيارة، وهو يقيس درجة حرارة الطريق وما حوله بالدرجة الأولى.
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