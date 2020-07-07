السعودية اليوم / "تعليم الرياض" يجتمع بمتعهدي النقل التعليمي



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أهاب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في تعليم الرياض الدكتور حمدان بن مانع العمري بجميع متعهدي النقل التعليمي بتقديم خدمة متميزة للطلاب والطالبات في مجال النقل التعليمي، مؤكدا لهم أن الإدارة ستتابع جميع جوانب القصور -إن وجدت- وستتخذ الإجراءات النظامية في ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم وشركة تطوير للنقل التعليمي.

وأوضح الدكتور العمري -في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للنقل المدرسي في "تعليم الرياض" بحضور مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، ومدير منطقة الرياض للنقل التعليمي في شركة تطوير رامي القصير، ومتعهدي النقل التعليمي- أن استعداد الإدارة باكرا للعام الدراسي الجديد يأتي مواكبة للظروف الطارئة، وتوزيع الأعمال بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة لتحقيق التكامل الإيجابي لخدمة ميدان النقل التعليمي.

من جانبها استعرضت القريني جهود الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهت النقل التعليمي، وسبل معالجتها قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، وخطط النقل التعليمي للبنين والبنات.

ودعت القريني متعهدي النقل التعليمي إلى الاستعداد وتنفيذ خطة النقل التعليمي، والاهتمام بالطلاب والطالبات في نقل التعليم العام وذوي الإعاقة الحركية وغير الحركية، مشددة على استشعار الأمانة تجاههم، وعدم التهاون في تسهيل كل ما من شأنه راحتهم ووصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم في بيئة تعليمية آمنة.

//انتهى//

16:27ت م

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