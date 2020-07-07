السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلق "عن بُعد" الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة



بريدة 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم - عن طريق الاتصال المرئي "عن بُعد" - الملتقى البيئي الأول لرابطة أصدقاء البيئة بمنطقة القصيم , بمشاركة صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة , وأستاذ علم النبات في جامعة تبوك الدكتور نادي الحربي , ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ، ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي , وأعضاء اللجنة .

وانطلق اللقاء عبر جلستين تحدث من خلالها المشاركون عن سبعة محاور تتعلق بتجربة القصيم الناجحة للاستفادة من المياه المعالجة , ومبادرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخدام المياه المعالجة للتشجير , إضافة إلى استخدم المياه المجددة بمحافظة المذنب بنسبة 100% , وأنواع النباتات الدخيلة وخطورتها على الأنواع النباتية المحلية , وتفاصيل إدارة المراعي في المملكة , والتنوع النباتي , والتلوث البيئي.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع , وقال " إن الله سبحانه سخر لنا هذه البيئة للحفاظ عليها لما لها من فوائد عظيمة" , منوهاً بضرورة الاهتمام بها عبر مشاركة جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة , ونشر الوعي والتثقيف البيئي بين أبناء المجتمع وغرسه في عقول النشء , مذكراً بما تتلقاه البيئة من دعم وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , المنعكسة من عناية ديننا الإسلامي بحماية البيئة والمحافظة عليها.

وأوضح سموه أهمية التكاتف في تنفيذ مخرجات الملتقى التي ستنعكس إيجاباً على تحسين مظهر البيئة والحد من المخالفات , ومواصلة استزراع الصحراء بالأشجار المناسبة وإعمارها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

16:26ت م

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