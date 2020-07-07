السعودية اليوم / مهرجان لعربات الأطعمة المتنقلة لشباب الباحة بمنتزه رغدان



الباحة 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

ينظم مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة مهرجان عربات الأطعمة المتنقلة بمنتزه رغدان في نسخته الثانية لهذا العام ١٤٤١هـ ، الذي يعد امتداداً لمهرجان العام الماضي الذي كان أحد أبرز الفعاليات المتميزة في مهرجان صيف عام ١٤٤٠هـ وقام عليه عدد من شباب وشابات المنطقة.

ونوه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بما يوليه سمو أمير منطقة الباحة من عناية واهتمام بشبابها ، مشيراً إلى أن سموه وجه الأمانة بالإستفادة من هذه الطاقات الطموحة وإشراكهم في كافة الفعاليات.

وبين أن المهرجان يتيح الفرص الاستثمارية الواعدة لفئة الشباب بأسعار إيجارات رمزية، مفيداً أن هذا المهرجان النوعي رافداً سياحياً واقتصادياً لمهرجان صيف المنطقة، حيث هيئت الأمانة موقع المهرجان في منتزه رغدان مع تزويده بجميع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وخدمات النظافة مع التنظيم الفراغي المناسب.

من جهته أوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم آل ظهران أن هذا المهرجان يأتي بدعم مباشر وتوجيه من سمو أمير المنطقة لشبابها ، وحثهم على الإسهام بطاقاتهم الشابة في دعم السياحة بالمنطقة والاستفادة من جهودهم وخبراتهم ،من خلال تسويق منتجاتهم بما يعود عليهم وعلى المنطقة بالنفع والفائدة، معرباً عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ودعم غير محدود لفئة الشباب بالمنطقة.

وأشاد بما يقدمه أمين المنطقة لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل العربات وتجهيز موقع المهرجان والشراكة الفاعلة مع أمانة المنطقة ، داعياً شباب المنطقة الراغبين في المشاركة في المهرجان للتواصل مع المجلس بهذا الخصوص.

// انتهى //

16:13ت م

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