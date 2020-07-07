السعودية اليوم / أمين رابطة مُسلمي فيجي : قرار المملكة بشأن الحج يراعي تحقيق المقاصد وعدم تعطيل الحج



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

نوه الأمين العام لرابطة مسلمي جُزر فيجي الشيخ سيّد حُسين بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين لسلامة قاصدي البيت الحرام ، مشيراً إلى أن القرار يراعي تحقيق المقاصد وعدم تعطيل الحج والتصدي لجائحة

وأكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات التي تأتي حرصاً من حكومة المملكة العربية

وأبان أن الشريعة جاءت بالرحمة والرفق وحفظ النفس ، مُشيداً بدور المملكة في الريادي في خدمة المسلمين بالعالم والحرص على سلامتهم وصحتهم، داعياً الله أن يحفظ بلاد المسلمين عامّةً ، والمملكة خاصّةً، وأن يمُنّ عليها بدوام التقدُّم والازدهار.

// انتهى //

16:11ت م

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الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسنوه الأمين العام لرابطة مسلمي جُزر فيجي الشيخ سيّد حُسين بالقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين لسلامة قاصدي البيت الحرام ، مشيراً إلى أن القرار يراعي تحقيق المقاصد وعدم تعطيل الحج والتصدي لجائحة كورونا التي أزهقت أرواح أكثر من نصف مليون حول العالم .وأكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات التي تأتي حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة قاصدي بيت الله الحرام وحفظاً من تفشّي وباء كورونا المُستجدّ المنتشر في العالم.وأبان أن الشريعة جاءت بالرحمة والرفق وحفظ النفس ، مُشيداً بدور المملكة في الريادي في خدمة المسلمين بالعالم والحرص على سلامتهم وصحتهم، داعياً الله أن يحفظ بلاد المسلمين عامّةً ، والمملكة خاصّةً، وأن يمُنّ عليها بدوام التقدُّم والازدهار.// انتهى //16:11ت م0161

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