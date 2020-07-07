السعودية اليوم / بلدية سراة عبيدة تستعيد أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية



ظهران الجنوب 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم أراضٍ حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 500 ألف متر مربع تم التعدي عليها في مركز العسران التابع للمحافظة.

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية -خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية- تعديات على أراضٍ حكومية بمركز العسران، وهي عبارة عن عقوم ترابية وغرف وخزان وشبوك ومسوحات ، حيث أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات ، والجهات الأمنية ، فيما طُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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16:09ت م

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